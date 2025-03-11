Çevre felaketi kapıda: Denizdeki yangın 24 saattir söndürülemedi!

İngiltere sahil güvenliği yaptığı açıklamada, pazartesi günü Kuzey Denizi'nde bir petrol tankeriyle çarpışan kargo gemisinin hala yanmakta olduğunu bildirdi.



Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, “Solong (kargo gemisi) hala yanıyor ve Stena Immaculate'deki yangın büyük ölçüde azaldı” denildi.



Söndürme çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Güvenlik gemileri ve yangın söndürme kabiliyetine sahip diğer gemiler halen olay yerindedir ve bugün daha fazlası gelecektir.” ifadelerine yer verildi.

YANGIN 24 SAATTİR KONTROL ALTINA ALINAMADI

24 saattir kontrol altına alınamayan yangına, tankerden sızan yakıtın neden olduğu belirtildi. Kaza sonucunda gemilerden toplamda 36 mürettebat üyesi kurtarıldı, bir mürettebat üyesi ise hala kayıp.

Uzmanlar denize sızan yakıtın "endişe verici" olduğunu ve "kazanın bedelinin ağır olabileceğini" belirtiyor.

KARGO GEMİSİ "ZEHİR" TAŞIYORDU

Kargo gemisinde 15 konteyner sodyum siyanür ve bilinmeyen miktarda alkol bulunduğu bildirildi.



Sky News'ün haberinde, olay yerinin etrafında yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda hava ve denizden girişe yasak bölge bulunduğu aktarıldı.