Çevreyi "koklayıp" dünyaya anlatacak eleman arıyorlar. Maaş 110 bin TL

Turizm tanıtım filmlerinde her destinasyonun gösterilebileceği ancak kokusunun asla aktarılamayacağını fark eden Finlandiya 'nın Turku Takımadaları, sadece bölgeyi koklayıp bunu dünyaya tanıtacak adaylar için iş ilanı açtı.

Bölge turizm kurulu tarafından verilen "resmî burun" ilanında, işe kabul edilecek kişinin mayıs ya da haziran 2027'de takımadalara gelip beş ila yedi gün arası buralarda keşfe çıkacağı; deniz havasını, çam ormanlarını, saunaları, hatta yeni pişmiş ekmek kokusunu bile içine çekerek bu deneyimi "Turku Takımadalarını Ziyaret Edin" sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve videolarla paylaşması gerektiği belirtiliyor.

Bu keyifli iş için 2 bin euro (110 bin TL) artı seyahat ve konaklama masrafları da veriliyor.

Başvurusu süresi 25 Ekim'de dolacak olan ilanda adaylardan, herkese açık hesaptan Instagram ya da TikTok videoları paylaşarak, koklama ve bir kokuyu tarif etme tekniklerini videolarla sergilemeleri ve başvuruyu bu şekilde yapmaları isteniyor.

Koku eğitimi almış olmanın şart koşulmadığı ilanda, adayların Finlandiya'da çalışma izni bulunması ve kamerayı çok iyi kullanma şartı aranıyor.