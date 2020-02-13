Ceza alınca mahkemede intihar etti

Rusya'da mahkeme salonunda beklenmeyen bir olay yaşandı. Şantaj suçlamasıyla yargılanan şüpheli mahkemenin kararını açıklamasından sonra silahla intihar etti.



Mahkeme Viktor Sviridov'u üç yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.



Rus haber sitesi TASS, polis yetkililerinin başkent Moskova'da görülen davada Federal Hapishane Hizmetleri'nin eski ulaştırma sorumlusu olan Viktor Sviridov'un, tabancayı duruşmaya kendisinin getirdiğini tahmin ettiklerini söylediğini aktardı.



Dördüncü evre kanser hastası olduğu ve kurtulma şansı olmadığı belirtilen 71 yaşındaki Sviridov, başka bir hapishane yetkilisinden tehditle 10 milyon ruble (yaklaşık 157 bin dolar) almakla suçlanıyordu. Sviridov'un bir süredir ev hapsinde olduğu belirtildi.



Mahkeme salonundaki güvenlik zaafıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.