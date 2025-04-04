Cezaevinde cinayet: Ziyaretine gelen eşini öldürdü

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Burg Cezaevi’nde bir mahkumun kendisini ziyarete gelen eşini öldürdüğü iddia edildi.



Die Welt gazetesinin aktardığına göre, 35 yaşındaki kadın, 3 Nisan Perşembe günü eşini hapishanede ziyaret etti. 37 yaşındaki eşi ile görüşen kadının cansız bedeni, görüşmenin ardından görüşme odasında bulundu. Stendal Savcılığı, cinayetin baş şüphelisinin mahkum eşi olduğunu belirtti. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Magdeburg yakınlarındaki Burg cezaevinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, çiftin uzun süreli ziyaretler için ayarlanmış ve sürekli izlenmeyen bir odada yalnız olduğu sırada meydana geldi. Bu tür odalarda gerçekleştirilen görüşmelerin öncesinde kontrollerin yapıldığı ancak odaların sürekli izlenmediği bilgisi verildi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

