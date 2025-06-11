Cezaevindeki Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein yeniden suçlu bulundu

Cinsel saldırı suçundan hüküm giyen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, New York’un Manhattan bölgesindeki bir jüri tarafından yeniden yargılandığı cinsel saldırı davasında suçlu bulundu.

Weinstein, 2013 yılında oyuncu olmak isteyen Jessica Mann’e tecavüz etmek ve 2006’da eski yapım asistanı Miriam Haley ile 2002’de 16 yaşındaki Kaja Sokola’ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. 73 yaşındaki eski yapımcı, mahkemede suçlamaları reddederek, tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu öne sürdü.

"YILDIZ OLAMAMANIN İNTİKAMI" SAVUNMASI

Savcılar, Weinstein’ı, gücünü kadınları tuzağa düşürmek ve istismar etmek için kullanan “seri bir saldırgan” olarak tanımladı. Savunma avukatları ise iddiaları, yıldız olamamanın intikamı olarak nitelendirdi.



Jüri, zaman zaman gergin geçen beş günlük müzakerelerin ardından kararını verdi. Duruşma 23 Nisan’da başlamıştı. Sağlık sorunları yaşayan Weinstein, duruşmalara tekerlekli sandalyeyle katıldı.ö

2020 KARARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu dava, 2020’deki ilk mahkûmiyet gibi, #MeToo hareketi açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ancak New York Temyiz Mahkemesi, bazı mağdurların olayla doğrudan ilgisi olmayan tanıklıklarının jüriyi etkilemiş olabileceği gerekçesiyle 2020 kararını iptal etmişti.



Weinstein halen, 2022’de Kaliforniya’da aldığı 16 yıllık başka bir hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunuyor.



Şu ana dek aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu 100’den fazla kadın, Weinstein’a yönelik cinsel taciz ve saldırı suçlamasında bulundu.

