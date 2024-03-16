Cezaevinden çıkan muhalif Senegalli lider Sonko: İlk turda zafer bizim

Senegal'de serbest kalan muhalif lider Ousmane Sonko, 24 Mart'taki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Temmuz 2023'te tutuklanan ve dün siyasi af kapsamında bırakılan Sonko ve yine dün salıverilen cumhurbaşkanı adayı olan sağ kolu Bassirou Diomaye Faye, Senegal'in başkenti Dakar'da açıklama yaptı.

İlk turda kazanacaklarını söyleyen Sonko, seçimlerin şeffaf düzenlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı Macky Sall'i uyarırken, destekçilerine de "seçime güçlü katılım" çağrısında bulundu.

Daha önce aldığı bir cezadan dolayı seçilme hakkını kaybettiği için cumhurbaşkanı seçiminde sağ kolu Faye'ı aday gösteren Sonko, Faye'e desteğini bir kez daha yineledi.

Sonko, "Her şey yolunda giderse ilk turda oyların yüzde 60'nı alacağız. İlk turda zafer bizim" diye konuştu.

