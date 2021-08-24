Cezayir Fas ile ilişkilerini kesti

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin Fas’ın “düşmanca eylemleri” nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı.



Lamamra, “Tarih Fas’ın Cezayir’e yönelik kötü ve düşmanca tavırlarını kanıtlamıştır.” İfadelerini kullandı.



Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir ülkenin kuzeyinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınlardan Fas'ı sorumlu tutmuştu. 2 ülke arasındaki sınır 1994'ten bu yana kapalı.

