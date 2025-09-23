Cezayir ile Rusya arasında askeri iş birliği görüşmesi

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Şengeriha, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev’i kabul etti.



Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



Cezayir Genelkurmay Başkanı Şengeriha, ziyaretin "Cezayir ile Rusya arasındaki tarihi ilişkileri güçlendirmek için yeni bir aşamayı oluşturduğunu, iki askeri kurum arasındaki ortaklığı genişletmeye odaklandığını" vurguladı.



Ülkesinin bölgesel ve küresel jeopolitik gerilime rağmen, uluslararası hukuka saygı ve ihtilafların barışçıl yollarla çözümü ilkelerine dayalı dış politika yaklaşımına bağlılığını sürdürdüğünü ifade eden Şengeriha, Cezayir’in dost ülkelerle çok yönlü ortaklıklar inşa etmeye, diyalog ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin geliştirilmesine dayalı bir ilişkiler ağı oluşturmaya çalıştığını kaydetti.



Rus donanmasına ait "Novorossiysk" denizaltısı ile kurtarma römorkörü "Lakov Grebelskii", askeri işbirliği kapsamında 14 Eylül’de Cezayir’e demirlemişti.



Cezayir, Afrika kıtasında Moskova’nın en önemli askeri müttefiklerinden ve bölgedeki en büyük Rus silahı alıcılarından biri olarak görülüyor.



Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) Mart 2023’te yayımladığı rapora göre Cezayir, Hindistan ve Çin’in ardından üçüncü büyük Rus silah ithalatçısı.



Raporda, Moskova'nın, denizaltıların da aralarında bulunduğu Cezayir ordusunun silah ve savaş sistemleri ihtiyacının yüzde 50’sinden fazlasını karşıladığı belirtiliyor.