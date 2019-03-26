Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayid Salih, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanmasını istedi.



Cezayir resmi televizyonunda yer alan habere göre Salih, ülkenin güney kesimindeki 4. Askeri Bölge'ye yaptığı ziyaret sırasında, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısı yaptı.



Genelkurmay Başkanı Salih, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkması için bir çözüm üstlenilmesi gerekiyor. Cezayir halkının meşru taleplerine cevap verilmesi lazım. Bu çözüm de anayasal hükümlere saygı ve devlet otoritesini sürdürmektir. "



Salih, her kesim tarafından kabul gören ve uzlaşı sağlanan çözümün de Anayasa'nın 102'nci maddesinde yer aldığını kaydetti.



102'NCİ MADDE



Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple yetkilerini yerine getirmede engelle karşılaşması halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.



Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle söz konusu engeli ilan etme önerisinde bulunur.



İki kanadıyla toplanan parlamento, 3'te 2 çoğunlukla cumhurbaşkanının görevine devam etme konusundaki engelini ilan eder ve Ümmet Meclisi Başkanı'na en fazla 45 gün süreyle ülkenin yönetimini üstlenme görevi verilir. 45 gün dolmasına rağmen engelin devam etmesi halinde, "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.



Cumhurbaşkanının istifası halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır ve nihai bir şekilde cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığını ilan eder. Bu durum parlamentoya iletilir.



Ümmet Meclisi Başkanı, 90 gün cumhurbaşkanı görevini üstlenir ve bu süreçte seçimler yapılır. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.



CEZAYİR'DE GÖSTERİLER



Cezayir'de 18 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyordu. Ancak Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.



Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.



Cezayirliler 11 Mart'ta duyurulan kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

