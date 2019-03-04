Cezayir, 18 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimine gidecek. Ülke 10 gündür on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileriyle sarsılıyor. On binler, Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın adaylığına karşı çıkıyor.



Cumhurbaşkanı Buteflika, ilerleyen yaşına, bozulan sağlığına ve günlerdir süren protestolara rağmen geri adım atmadı. 82 yaşındaki siyasetçi sürenin dolmasına saatler kala adaylık başvurusunu yaptı. 20 yıldır ülkeyi yöneten Abdülaziz Buteflika cumhurbaşkanlığına beşinci kez aday oldu.



Buteflika, adaylık başvurusuyla beraber bir yıl içinde görevi bırakacağını ilan etti. 18 Nisan'da yeniden seçilmesi halinde bir yıl içinde halefini belirlemek üzere yeniden seçime gidileceği vaadinde bulundu.



Açıklama, sokaktaki göstericileri yatıştırma girişimi olarak yorumlandı. Ama protestolar, açıklamanın ardından da devam etti.



Sağlık kontrolleri için İsviçre'de bulunan Buteflika, adaylık başvurusunu seçim kampanyasını yürüten kişi aracılığıyla yaptı. Buteflika'nın belgeleri teslim ettiğinin ilan edilmesinden hemen önce seçim komisyonu başkanından bir açıklama geldi.



Komisyon başkanı, adayların şahsen başvurması gerektiğini duyurdu. Anayasa Mahkemesi ise vekaleten yapılan başvuruların geçerli olduğunu açıklamıştı. Çelişkili açıklama ülkede yeni bir tartışma başlattı.

Cezayir siyasetinde, 1954 ile 1962 yılları arasında Fransa'ya karşı bağımsızlık savaşında mücadele vermiş isimlerin ağırlığı sürüyor. Abdülaziz Buteflika da onlardan biri.



Cezayir, 90'lı yıllarda 200 bin kişinin hayatına mal olan radikal terörle sarsıldı. O dönemin sonunda iktidara gelen Buteflika kurtarıcı olarak görülüyor. Barışın ve istikrarın güvencesi kabul ediliyor.



Cezayir Fransa'dan bağımsızlığını kazandığından beri tek parti hakimiyetinde bulunuyor. Muhalefet ve sivil toplum zayıf ve bölünmüş durumda.



2011'deki Arap Baharı'ndan bu yana ilk kez görülen sokak gösterileri de örgütlü değil ve lideri bulunmuyor.