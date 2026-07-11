Cezayir'de bir günde çıkan 119 yangından 114'ü söndürüldü

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde 40 dereceyi aşan sıcak havaların etkisiyle artan yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan ve pazar gününe kadar sürmesi beklenen sıcak hava dalgasının etkisiyle çıkan yangınlarda, ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin etkilendiği ifade edildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Guelma eyaletine bağlı Neşmaye beldesindeki yangının diğerlerine göre daha büyük olduğu aktarılan açıklamada, bu yangına 6 itfaiye aracı ve 4 uçakla birlikte karadan ve havadan müdahale edildiği kaydedildi.

Ülke çapında bir günde çıktığı belirtilen 119 yangının 114'ünün başarıyla söndürüldüğü, Guelma'daki yangın haricindeki 4 yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde 40 dereceyi aşan sıcak havaların etkisiyle artan yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan ve pazar gününe kadar sürmesi beklenen sıcak hava dalgasının etkisiyle çıkan yangınlarda, ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin etkilendiği ifade edildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Guelma eyaletine bağlı Neşmaye beldesindeki yangının diğerlerine göre daha büyük olduğu aktarılan açıklamada, bu yangına 6 itfaiye aracı ve 4 uçakla birlikte karadan ve havadan müdahale edildiği kaydedildi.

Ülke çapında bir günde çıktığı belirtilen 119 yangının 114'ünün başarıyla söndürüldüğü, Guelma'daki yangın haricindeki 4 yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.