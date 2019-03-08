Cezayir'de dün Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarına karşı avukatlar sokağa çıktı. Sayıları öğrencilerin başını çektiği protestolardaki gibi binleri bulmadı.

Başkentte yüzlerce avukat, cübbeleriyle seçim komisyonuna yürüdü. Gösteri sırasında polis yine geniş güvenlik önlemleri aldı. Ancak protestoculara müdahale edilmedi.



Bugünkü gösterinin çok daha kalabalık olması bekleniyor. Protesto çağırısı 20 bin hedefiyle yapıldı.

Büyük gösteri öncesi İsviçre'de tedavi olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'dan uyarı geldi.



Buteflika, devlet televizyonundan okunan yazılı açıklamasında protestoculara "kaos" uyarısı yaptı.



Buteflika ülkede kargaşa çıkarmak isteyen iç ve dış güçlerin göstericilerin arasına sızabileceğini söyledi.

