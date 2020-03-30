Cezayir'de karantina altına alınmayı kabul etmeyenlere hapis cezası

Karantina altına alınmayı reddeden veya tedavisini yarıda bırakan kişilere 150 ila 750 dolar arasında değişen para cezasıyla, 2 aydan 6 aya kadar değişen hapis cezası verilecek.

Reuters - Anadolu Ajansı 30.03.2020 - 00:18

2020-03-24T181501Z_1669860452_RC2IQF9TF9ZY_RTRMADP_3_ALGERIA-PROTESTS.JPG

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: ABD'de ölü sayısı 2 bini geçti (Corona virüs son durum)

SON DAKİKA: ABD'de ölü sayısı 2 bini geçti (Corona virüs son durum)

Çin'de ikinci dalga salgın riski

Çin'de ikinci dalga salgın riski

Rus ordusundan 'corona virüsü' tatbikatları

Rus ordusundan 'corona virüsü' tatbikatları

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, yeni tip corona virüs (Covid-19) şüphesi bulunan ve karantina altına alınmayı kabul etmeyen kişilerin hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cerrad, İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Adalet Bakanı Bilkasım Zugmati ve tüm illerdeki valilere söz konusu kararı uygulamaları yönünde talimat verdi.

Karara göre, corona virüs şüphesi bulunan ya da virüs tanısı konan ve tedavi olmayı, karantina altına alınmayı reddeden veya tedavisini yarıda bırakan kişilere 150 ila 750 dolar arasında değişen para cezasıyla, 2 aydan 6 aya kadar değişen hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Yerel basında daha önce, virüs şüphesi bulunan bazı kişilerin hastane ya da karantina merkezlerinden kaçtığı haberleri yer almıştı.

Cezayir'de son verilere göre, corona virüs vaka sayısı 511'e çıktı, 31 kişi de hayatını kaybetti.

ÇİN'DE İKİNCİ DALGA SALGIN RİSKİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...