Cezayir'de katliam gibi kaza. 27 kişi öldü

Cezayir 'in kuzeyindeki Bumerdas'ta katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi.

Seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer kazada en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Can kayıplarının artabileceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı, trafik kazasındaki can kayıpları sebebiyle Cezayir halkına başsağlığı diledi.