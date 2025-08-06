Cezayir'de keşif uçağı düştü, 4 kişi öldü

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Cicel'deki Ferhat Abbas Havalimanı yakınlarında küçük bir keşif ve orman yangınlarını izleme uçağının düştüğünü duyurdu.

Kazada Sivil Savunma Hava Birimi Komutanı Albay Rıdvan Berci, stajyer Pilot Suheyb Galayi ile ismi açıklanmayan uçuş okulu eğitmeni ile "Air Tractor" şirketinden Şili uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



KALKIŞTAN 1 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise uçak kalkıştan sadece bir dakika sonra Cicel'in yaklaşık 15 kilometre doğusunda bulunan Ferhat Abbas Havalimanı'nı çevreleyen çitin içine düştü.

Sekikda kentindeki orman yangınlarını izlemekle görevli uçağın yakıt ikmali yapmak üzere Cicel'e döndüğü daha sonra görevine devam ettiği ifade edildi.



Cezayir, bu yıl yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele için 15'ten fazla küçük ve orta ölçekli uçak ile bir büyük askeri uçağın yanı sıra sivil savunma ve silahlı kuvvetlere ait onlarca helikopteri tahsis etmişti.