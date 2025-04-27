Cezayir'de toprak kayması: 4 kişi öldü

Yetkililer Yaptıkları açıklamada, Cezayir'in batı sahil kenti Oran'da meydana gelen toprak kaymasında 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını söyledi.



Sivil savunma ajansı, heyelanın dün geç saatlerde şehrin Hai Essanouber bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.



AFP'nin aktardığına göre ölen 4 kişinin 5 ile 43 yaşları arasında olduğu ve yaşları 12 ile 75 arasında değişen diğer 13 kurbanın çeşitli yaralanmalara maruz kaldığı belirtildi.



Yetkililer, içişleri bakanlığının “beş teneke evin çökmesine neden olduğunu” söylediği toprak kaymasının arkasındaki nedenler hakkında yorum yapmadı.



Heyelanda hala kayıp kimse bulunmazken, bakanlık ölü sayısının “kesin” olduğunu söyledi.