Cezayir’de yolcu otobüsü nehre düştü: 18 kişi öldü

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başkent Cezayir’de bir yolcu otobüsünün köprüden savrularak Oued El Harrach nehrine düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralılara ilk yardım uygulandıktan sonra bölgedeki yerel hastaneye sevk edildikleri, hayatını kaybedenlerin de aynı hastanenin morguna taşındıkları belirtildi.



Ulaştırma Bakanı Said Sayud, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.