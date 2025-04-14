Cezayir’den Fransa’nın 12 konsolosluk çalışanına 2 gün süre: “Ülkeyi terk edin”

Fransa Dışişleri Bakanlığı, son yıllarda karşılıklı gözaltılar ile ilişkilerin daha da gergin seyrettiği Cezayir’in 12 Fransız konsolosluk çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini bildirdi.



Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir’in 12 Fransız konsolosluk çalışanının ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istemesini "haksız" olarak niteledi. Barrot, Cezayir'i Fransa'da Cezayir uyruklu üç kişinin gözaltına alınmasının ardından aldığı bu karardan vazgeçmeye çağırdı.



DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN CEZAYİR’E ÇAĞRI



Bu kararın "Fransız topraklarında ciddi suçlar işlediği gerekçesiyle üç Cezayirlinin gözaltına alınmasına" bir tepki olarak alındığını kaydeden Barrot, Cezayir ile diyalog bağlarını yeniden kurmaya çalıştıkları bir dönemde olduklarını belirterek, "Cezayir makamlarından, (tutukluların) devam eden yasal işlemlerle ilgisi olmayan bu sınır dışı etme tedbirini terk etmelerini istiyorum" dedi.



Barrot, Cezayir’in kararından vazgeçmemesi halinde konsolosluk çalışanlarının sınır dışı edilmesine "derhal" yanıt verileceğini kaydetti.



Fransa’daki savcılar, cuma günü aralarında bir konsolosluk çalışanının da olduğu üç Cezayirli hakkında iddianame hazırlamış, söz konusu kişilerin Cezayirli sosyal medya ünlüsü Amir Boukhors’un 2024 yılında kaçırılması olayında dahli olduğu şüphesiyle hukuki işlem başlatıldığı açıklanmıştı.

