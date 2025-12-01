Charles ve Diana'nın düğün şampanyası açık artırmaya çıkıyor

Kral 3. Charles ve Prenses Diana'nın düğünü için özel üretilen 12 şişe şampanyadan biri, bu ay Danimarka'da düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak.

Şişeler, 1981'de dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin izlediği İngiliz kraliyet düğünü anısına özel olarak üretilip etiketlendi.

Bruun Rasmussen müzayede evinin şarap uzmanı Thomas Rosendahl Andersen, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu şampanyadan sadece 12 magnum şişe üretildi ve bu da onlardan biri" dedi.

Müzayede evi, 1961 Dom Perignon Vintage magnum şişenin, 11 Aralık'ta Kopenhag banliyösünde yapılacak açık artırmada 500 bin ila 600 bin Danimarka kronu (78 bin ila 93 bin dolar) arasında bir fiyata alıcı bulabileceğini bildirdi.

ŞİŞENİN İÇİLEBLİR OLDUĞU TEYİT EDİLDİ

Rosendahl, şişenin hem şarap meraklılarına hem de kraliyet hatırası koleksiyonerlerine hitap edeceğini söyledi.

Şampanyanın içilebilir durumda olduğunu belirten Rosendahl, "Müzayedede sattığımız her şarap şişesi incelenir ve kontrol edilir" diye konuştu.

Rosendahl, kontrol sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bunun gibi bir ürün için pek çok farklı şeyi kontrol ediyoruz. Bunların arasında, içeriğin, yani şarabın kendisinin çok güzel ve berrak bir renge sahip olduğundan, kahverengi ve bulanık olmadığından emin olmak için şişeye ışık tutmak da var."

Üreticiler, 1981'de dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin izlediği İngiliz kraliyet düğünü anısına özel olarak bu şişeleri üretti ve etiketledi.

KOLEKSİYONERLER İÇİN ÇİFTE DEĞER TAŞIYOR

Magnum şişenin kimliğinin gizli kalmasını isteyen mevcut sahibi olan koleksiyonerin, şişeyi Londralı bir satıcıdan temin ettiği belirtildi.

Bununla birlikte, düğünden kalma şampanyaların koleksiyonerler arasında her zaman ilgi görmediği biliniyor. 2004'te İngiltere'de yapılan bir müzayedede benzer bir magnum şişeye alıcı çıkmamıştı.

Bundan dört yıl sonra ise başka bir şişe yaklaşık 12 bin dolara satılmıştı.

Charles ve Diana, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı.

Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, Diana'nın ölümüne ilişkin iddiaları araştırmak üzere 2004 yılında "Paget Operasyonu" adlı soruşturma açmış, 2008'de sonuçlanan soruşturmada Diana'nın kendisini takip eden paparazzilerin hatalı davranışları yüzünden hayatını kaybettiği sonucuna ulaşılmıştı.

Soruşturmada İngiliz istihbaratının kazadaki dahli, Diana'nın hamile olup olmadığı ve Dodi El Fayed ile nişanlanmak üzere olup olmadığı gibi sorulara da yanıt aranmıştı.

Prens Charles, Diana'nın ölümünden 8 yıl sonra, 9 Nisan 2005'te Camilla Parker Bowles ile evlenmişti.