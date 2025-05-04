Charles'a yakın isim konuştu: Kral, Prens Harry ile “konuşamıyor”

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Sussex Dükü Harry’nin BBC’ye verdiği röportajın yankıları sürüyor. Kral 3’üncü Charles’a yakın bir isim, İngiliz basınına yaptığı bir açıklamada, Charles’ın Harry ile “konuşamadığını” iddia etti.

Prens Harry, röportajda babasının kendisiyle “konuşmayacağını” söylemiş, kanser hastası babasının “daha ne kadar zamanının kaldığını” bilmediğini belirtmesi üzerine tepki çekmişti. Charles'a yakın isim, Kral'ın Harry ile konuşmadığının doğru olmadığını, Charles'ın Harry ile konuşamadığını öne sürdü.



“BASINA YANSIYACAĞINI BİLEREK NASIL KONUŞABİLİR Kİ?”



Kral 3’üncü Charles’ın ismi verilmeyen yakın bir arkadaşı, The Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada, Harry’nin Charles’ın kendisiyle konuşmayacağı yönündeki iddiasını yalanladı. Söz konusu kaynak, Kral Charles eğer görüşmelerinin “saatler içinde” basına yansımasından korkmasa oğlu Prens Harry ile konuşacağını iddia etti.



Harry’nin “Ailemle barışmak istiyorum” sözlerine de atıfta bulunan Charles’ın arkadaşı, “(Harry) barışmaktan bahsediyor olsa da bu tehdit ve öfke dolu (bir ifade)” değerlendirmesini yaptı.



Charles’ın arkadaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Konu Kral’ın onunla konuşmayacağı değil; buradaki mesele Kral’ın onunla konuşamıyor olması. Bunun saatler içinde özel haber olarak yayınlanacağını bilerek nasıl özel ve hassas bir konuşma yapabilirsiniz ki? Eğer barışmak istemek yerine bunu kazanmaya çalışsaydı işler onun için daha iyi gidebilirdi. Bu, sadece çok trajik.”



BUCKINGHAM SARAYI’NDAN AÇIKLAMA



Öte yandan, Harry’nin tartışma yaratan açıklamalarının ardından Buckingham Sarayı’ndan da konuya ilişkin açıklama yapıldı.



Independent gazetesinin haberine göre, saraydan yapılan açıklamada, “Tüm bu meseleler mahkemeler tarafından tekrar tekrar ve titiz bir şekilde incelenmiştir ve her seferinde aynı sonuca varılmıştır” ifadelerine yer verildi.



HARRY “BARIŞMAK İSTİYORUM” DEMİŞTİ



Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında Kraliyet Ailesi’yle yaşadıkları sorunları öne sürerek kraliyet görevlerinden ayrılmış ve ABD'ye taşınmaya karar vermişti. Dük ve Düşese verilen yüksek düzeyli polis koruması seviyesi düşürülmüştü.



İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, ülkesini ziyaret ettiği zamanlarda tam polis koruması talebinde bulunmuştu.



Ancak Londra Temyiz Mahkemesi, Harry'nin bu korumadan otomatik olarak faydalanma hakkı bulunmadığına hükmetti. Prens Harry, karar duruşması ardından BBC'ye açıklamalarda bulundu. Prens Harry, ailesiyle olan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Bazı aile üyelerimle aramda çok sayıda anlaşmazlık vardı" ifadelerini kullandı.



Prens, Kraliyet Ailesi'ni affettiğini ancak 2023'te yazdığı anılar yüzünden ailesinin kendisini affetmediğini söyledi.



Prens Harry, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

