Charles'ın kral portresi eleştiri odağında: Utanç verici israf

"UTANÇ VERİCİ BİR İSRAF"



İngiliz hükümeti, Kral Charles'ın portresinin tahtın önceki sahibi Kraliçe 2. Elizabeth'in mevcut fotoğraflarının yanına asılabileceğini açıkladı. Fotoğrafları değiştirme zorunluluğunun olmadığı belirtildi.



Ancak İngiliz hükümeti Kral'ın portresi nedeniyle eleştirilerin odağında.



Londra yönetimi, geçen yıl portrelerin asılmasının 8 milyon sterlinlik bir maliyetinin olacağını açıklamıştı. Monarşi karşıtı Republic grubu ise söz konusu maliyeti, "Utanç verici bir israf" olarak tanımlamıştı.



Yeni portrenin gün yüzüne çıkmasıyla tartışmalar yeniden alevlendi.



Ulusal Eğitim Sendikası Başkanı Daniel Kebede sosyal medya hesabından ironik bir paylaşım yaptı.



“Yapıştırıcılar mı bitti? Çatı mı akıtıyor? Yoksa pencereden içeri hava mı giriyor? Okulunuzun ihtiyacı olan şey 'yüksek kaliteli' kağıda basılmış bir Kral Charles fotoğrafı" ifadelerini kullandı..



Okul, hastane ve karakol gibi kamu dairelerinin ücretsiz portre başvurusunda bulunabilmesi için 2 Şubat'a kadar vakti var. Kral'ın portrelerinin teslimanının ise Şubat ve Nisan ayları arasında yapılması planlanıyor.