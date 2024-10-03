Charlie Hebdo saldırısı sanığı Cherif'e ömür boyu hapis

Cherif, 16 Eylül’den itibaren Paris Özel Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Charlie Hebdo saldırısına katıldığı gerekçesiyle yargılanıyordu. 42 yaşındaki Cherif, 2011-2018 yılları arasında Yemen’de terör örgütü El-Kaide’ye katıldığı ve bu süre zarfında Charlie Hebdo saldırısını gerçekleştiren Cherif Kouachi’ye eğitim verdiği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, 2011’de 3 Fransız insani yardım görevlisini kaçırarak 5 aydan fazla süre alıkoymakla da suçlandı.



Mahkeme, bu suçlamaları haklı bularak Cherif’e ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkemenin kararında, Cherif’e yöneltilen suçların ciddiyeti ve sanığın toplum için oluşturduğu tehlike dikkate alındı.



Cherif, Fransız yardım görevlilerinin kaçırıldığı dönemde tercümanlık yaptığını kabul etmesine rağmen, Charlie Hebdo saldırısında herhangi bir rolü olmadığını savundu.



Ocak 2015’teki saldırılardan önce ve sonra Charlie Hebdo dergisinde, Hz. Muhammed’in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı. Paris’te 7 ve 9 Ocak 2015 tarihlerinde Charlie Hebdo ofisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda toplam 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı El-Kaide üstlenmişti.



2020 yılında saldırılara ilişkin 3’ü gıyaben olmak üzere toplam 14 kişi yargılanmış ve çeşitli suçlardan 4 yıl ile ömür boyu hapis arasında değişen cezalar almışlardı.