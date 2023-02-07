Charlie Hebdo'nun deprem karikatürüne tepki yağıyor (Charlie Hebdo nedir, hangi ülkeye ait?)



Daha önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, bu kez de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etti.



Derginin Twitter hesabında, "Türkiye'de deprem" başlığıyla yapılan paylaşımda, yıkılan binalar ile devrilen bir aracın bulunduğu çizimin üstüne "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazıldı.



Derginin "günün çizimi" notuyla paylaştığı nefret paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.





CHARLİE HEBDO HAKKINDA



Charlie Hebdo, Fransa'da yayımlanan haftalık mizah dergisidir.



Derginin kökleri 1960'lı yılların Hara-Kiri Hebdo adlı dergiye dayanır. General de Gaulle'ün ölümü sonrasında yayınlanan karikatürler nedeniyle büyük tepki gösterilen Hara-Kiri Hebdo, ertesi yıl yerini Charlie Hebdo dergisine bıraktı.

İlk sayısı 1969'da yayımlanan dergi 1982'de kapandı ve 1992'de yeniden yayın hayatına döndü.



Çarşamba günleri yayımlanır. Sol-anarşist eğilimli bir yayındır. 2009 yılından itibaren Stéphane Charbonnier editörlüğünde çıkan derginin daha önceki editörleri François Cavanna (1969-1981) ve Philippe Val (1992-2009)’dır.