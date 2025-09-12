Charlie Kirk suikastı: Cinayet silahındaki gizli mesajlar
Trump destekçisi, muhafazakar gençlik aktivisti Charlie Kirk'ü öldüren silah, FBI tarafından inceleniyor. Sürgülü tüfeğin mermilerindeki mesajlar, müfettişlerin odağında.
ABD'li müfettişler, Donald Trump destekçisi muhafazakar aktivist Charlie Kirk suikastında kullanılan silaha odaklandı.
Gençler arasında Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini artırmaya çalışan ve sağ kanat arasında popüler olan Kirk, Utah'taki bir üniversite etkinliğindeki konuşması sırasında vurularak öldürüldü. FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tetikçinin silahını saldırıdan hemen sonra olay yerine yakın bir ormanlık alanda buldu.
FBI yetkilileri, silahın yüksek güçlü, sürgülü bir tüfek olduğunu açıkladı.
Sürgülü tüfekler, yarı otomatik silahlara göre daha hassas ancak ateş hızları daha düşük. FBIyetkilisi Robert Bohls, silahın, saldırıve şüpheliye ilişkin ipucu bulmak amacıyla laboratuarda incelendiğini bildirdi. Trans hakları destekçisi ve anti-faşist sloganlar taşıyan mermilerdeki mesajlar da analiz ediliyor.
NİŞANCILAR VE AVCILAR TARAFINDAN KULLANILIYOR
Amerikan New York Times gazetesine konuşan üç kolluk yetkilisi, bulunan silahın eski model bir Mavzer tüfeği olduğunu söyledi. Diğer ABD medya kuruluşları da kaynaklara dayanarak, bunun ithal bir Mauser .30-06 bolt-action tüfek olduğunu belirtti.
Times gazetesi, araştırmacılar tarafından tüfek namlusunda bulunan kullanılmış mermi de dahil olmak üzere birkaç mermi kovanı bulunduğunu bildirdi. Bu tarz tüfeklerin genellikle nişancılar ve avcılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor.
"EN İNCE AYRINTISINA KADAR PLANLAMIŞ"
Emekli FBI ajanı Brad Garrett, ABC News'e yaptığı açıklamada, müfettişlerin şu ana kadar paylaştığı kanıtların, kaçış yoluna olası cinayet silahını atmak da dahil olmak üzere, saldırıyı en ince ayrıntısına kadar planlayan bir şüphelinin resmini çizdiğini söyledi. Garret, "Muhtemelen bunu, silah taşırken, mahallede koşarken veya yürürken görülmek istemediği için yaptı” dedi.
Dün geç saatlerde düzenlenen basın toplantısında yetkililer, şüphelinin bir binanın çatısından inip caddeyi geçerek kampüs yakınlarındaki ormanlık alana doğru ilerlediğini gösteren bir video yayınladı. Yetkililer, silahlı saldırıda kullanılan silahın bu alanda bulunduğunu açıkladı.
Yetkililere göre silah üniversite binasının çatısından yaklaşık 200 metre uzaklıktan ateşlendi.
KATİLİ BULANA ÖDÜL VERİLECEK
Charlie Kirk'ü öldüren şüphelinin üniversite çağında bir genç olduğu tahmin ediliyor. Saldırganın fotoğraflarını yayınlayan FBI, failin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.
Öte yandan ABD Başkanı Trump, suikast sonrası yaptığı açıklamada, Bugün Amerika için kara bir gün" demiş ve Kirk'ün milyonlarca genç Amerikalıya ilham olduğunu belirtmişti.
BİREYSEL SİLAHLANMAYI SAVUNURKEN VURULDU
Kirk, kampüsteki konuşmasında artan silahlı saldırılarla ilgili soruyu yanıtlarken vuruldu. Bireysel silahlanma savunucusu olan Kirk, ayrıca ABD'de siyahların yaşamasını istemiyor, Filistin'in bir devlet olarak var olmasını reddediyor.
Kirk, gçen ay, Gazze'de İsrail'in uyguladığı açlık durumunu inkar ederek, Birleşmiş Milletler'in bölgede ilan ettiği kıtlığın “saf görsel savaş” olduğu yönündeki İsrailli yetkililerin yalanlarını tekrarladı.
NETANYAHU: İSRAİL'İN ASLAN YÜREKLİ DESTEKÇİSİ
Kirk, İsrail'in sadık bir destekçisiydi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cinayetin ardınan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “İsrail'in aslan yürekli dostu, yalanlarla mücadele etti ve Yahudi-Hristiyan medeniyetini dimdik savundu. Onunla sadece iki hafta önce konuştum ve onu İsrail'e davet ettim. Ne yazık ki, bu ziyaret gerçekleşmeyecek.”
CHARLIE KIRK KİMDİR?
Charlie Kirk, 31 yaşında muhafazakar bir aktivist ve iki çocuk babasıydı. Okul kampüslerinde muhafazakar gençleri örgütleyen, ABD'de bilinen bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA'nın kurulmasına yardımcı oldu.
Kirk, X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.
Donald Trump'ın tanınmış bir destekçisi ve çevresindeki birçok kişinin yakın müttefiki olan Kirk, Trump'a suikast girişiminin ardından birkaç gün sonra 2024 başkanlık kongresinde bir konuşma yapmıştı.
Trump, geçen yılki seçim kampanyası sırasında da dahil olmak üzere, Kirk hakkında sık sık olumlu sözler sarf etti.
Birkaç hafta önce, 22 Aralık 2024'te Las Vegas'ta düzenlenen mitingde Trump, Kirk'ü “inanılmaz” olarak nitelendirmiş ve “o özel bir yetenek ve mücadele ediyor” demişti.
