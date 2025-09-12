Charlie Kirk suikastı: Cinayet silahındaki gizli mesajlar

ABD'li müfettişler, Donald Trump destekçisi muhafazakar aktivist Charlie Kirk suikastında kullanılan silaha odaklandı.

Gençler arasında Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini artırmaya çalışan ve sağ kanat arasında popüler olan Kirk, Utah'taki bir üniversite etkinliğindeki konuşması sırasında vurularak öldürüldü. FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tetikçinin silahını saldırıdan hemen sonra olay yerine yakın bir ormanlık alanda buldu.

FBI yetkilileri, silahın yüksek güçlü, sürgülü bir tüfek olduğunu açıkladı.

Sürgülü tüfekler, yarı otomatik silahlara göre daha hassas ancak ateş hızları daha düşük. FBIyetkilisi Robert Bohls, silahın, saldırıve şüpheliye ilişkin ipucu bulmak amacıyla laboratuarda incelendiğini bildirdi. Trans hakları destekçisi ve anti-faşist sloganlar taşıyan mermilerdeki mesajlar da analiz ediliyor.

NİŞANCILAR VE AVCILAR TARAFINDAN KULLANILIYOR

Amerikan New York Times gazetesine konuşan üç kolluk yetkilisi, bulunan silahın eski model bir Mavzer tüfeği olduğunu söyledi. Diğer ABD medya kuruluşları da kaynaklara dayanarak, bunun ithal bir Mauser .30-06 bolt-action tüfek olduğunu belirtti.

Times gazetesi, araştırmacılar tarafından tüfek namlusunda bulunan kullanılmış mermi de dahil olmak üzere birkaç mermi kovanı bulunduğunu bildirdi. Bu tarz tüfeklerin genellikle nişancılar ve avcılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

"EN İNCE AYRINTISINA KADAR PLANLAMIŞ"

Emekli FBI ajanı Brad Garrett, ABC News'e yaptığı açıklamada, müfettişlerin şu ana kadar paylaştığı kanıtların, kaçış yoluna olası cinayet silahını atmak da dahil olmak üzere, saldırıyı en ince ayrıntısına kadar planlayan bir şüphelinin resmini çizdiğini söyledi. Garret, "Muhtemelen bunu, silah taşırken, mahallede koşarken veya yürürken görülmek istemediği için yaptı” dedi.

Dün geç saatlerde düzenlenen basın toplantısında yetkililer, şüphelinin bir binanın çatısından inip caddeyi geçerek kampüs yakınlarındaki ormanlık alana doğru ilerlediğini gösteren bir video yayınladı. Yetkililer, silahlı saldırıda kullanılan silahın bu alanda bulunduğunu açıkladı.

Yetkililere göre silah üniversite binasının çatısından yaklaşık 200 metre uzaklıktan ateşlendi.

