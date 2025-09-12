Charlie Kirk suikastı: Tetikçi yakalandı!

ABD Başkanı Donald Trump, Utah Üniversitesi'nde muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün ölümcül silahlı saldırısında kolluk kuvvetlerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığını söyledi.



Trump, Fox News'e verdiği röportajda “Sanırım onu yakaladık” dedi ve şüpheliye çok yakın olan bir kişinin onu ihbar ettiğini belirtti. ABD Başkanı, tetikçiye ölüm cezası verilmesi gerektiğini savundu. Kirk'ün cenazesine katılacağını söyledi. Utah Valisi tarafından yapılan açıklamada, yakalanan şüphelinin 22 yaşında Tyler Robinson olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Robinson'un suikastı bir arkadaşına itiraf ettiği ve aile üyelerinin polise ettiği belirtildi.

FBI Direktörü Kash Patel ve ABD’nin Utah eyaleti yetkilileri, şüphelinin yakalanmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Utah Eyaleti Valisi Spencer Cox, "Onu 11 Eylül akşamı yakaladık. Robinson’ın bir aile üyesi, kendilerine suçu itiraf ettiğini ya da bunu ima ettiğini belirterek bir aile dostuna ulaştı. Bu kişi de Washington County Şerifi ile irtibata geçti. Soruşturmacılar, üniversitenin güvenlik kameralarından ilave görüntüleri inceledi ve Robinson’ın yerel saat ile sabah 08.29 sıralarında gri bir araç ile kampüse geldiğini tespit etti." dedi.

"ODA ARKADAŞINA SİLAHIN SAKLANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ"



Cox, soruşturmacıların daha sonra Robinson'ın oda arkadaşını tespit ettiğini ve oda arkadaşının Robinson'ın Discord uygulaması üzerinden kendisine yolladığı mesajları yetkililerle paylaştığını söyledi. Cox, "İçerikte, bir tüfeğin saklandığı noktadan alınması gerektiği, tüfeğin bir çalının içine bırakıldığı, söz konusu bölgenin gözetlenmesi ile ilgili mesajlar ve tüfeğin bir havluya sarılı olduğuna dair ifadeler de vardı." diye konuştu. Vali Cox, basın toplantısında ayrıca Tyler Robinson’ın saldırının gerçekleştiği Utah Valley Üniversitesi öğrencisi olmadığını ve uzun süredir üniversiteye yaklaşık üç saat mesafedeki Washington County’de ailesiyle birlikte yaşadığını belirtti. Cox ayrıca açıklamasında, zanlının ailesinin doğru şeyi yaptığını ifade ederek aileye teşekkürlerini iletti. MERMİ KOVANLARINA MESAJ YAZMIŞ



Utah Valisi, saldırganın mermi kovanlarına aralarında "Hey faşist, yakala" ve Nazi Almanyası’na karşı savaşan İtalyan direnişine adanan şarkıya atfen "Bella Ciao" ifadelerinin de yer aldığı mesajlar yazdığını da kaydetti.

SİLAHI İNCELENİYOR



FBI yetkilileri, silahın yüksek güçlü, sürgülü bir tüfek olduğunu açıkladı.

Sürgülü tüfekler, yarı otomatik silahlara göre daha hassas ancak ateş hızları daha düşük. sloganlar taşıyan mermilerdeki mesajlar da analiz ediliyor.

FBI, şüphelinin fotoğraflarını yayınladı.

NİŞANCILAR VE AVCILAR TARAFINDAN KULLANILIYOR



Amerikan New York Times gazetesine konuşan üç kolluk yetkilisi, bulunan silahın eski model bir Mavzer tüfeği olduğunu söyledi. Diğer ABD medya kuruluşları da kaynaklara dayanarak, bunun ithal bir Mauser .30-06 bolt-action tüfek olduğunu belirtti.



Times gazetesi, araştırmacılar tarafından tüfek namlusunda bulunan kullanılmış mermi de dahil olmak üzere birkaç mermi kovanı bulunduğunu bildirdi. Bu tarz tüfeklerin genellikle nişancılar ve avcılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

"EN İNCE AYRINTISINA KADAR PLANLAMIŞ"



Emekli FBI ajanı Brad Garrett, ABC News'e yaptığı açıklamada, müfettişlerin şu ana kadar paylaştığı kanıtların, kaçış yoluna olası cinayet silahını atmak da dahil olmak üzere, saldırıyı en ince ayrıntısına kadar planlayan bir şüphelinin resmini çizdiğini söyledi. Garret, "Muhtemelen bunu, silah taşırken, mahallede koşarken veya yürürken görülmek istemediği için yaptı” dedi.



Dün geç saatlerde düzenlenen basın toplantısında yetkililer, şüphelinin bir binanın çatısından inip caddeyi geçerek kampüs yakınlarındaki ormanlık alana doğru ilerlediğini gösteren bir video yayınladı. Yetkililer, silahlı saldırıda kullanılan silahın bu alanda bulunduğunu açıkladı.

Yetkililere göre silah üniversite binasının çatısından yaklaşık 200 metre uzaklıktan ateşlendi.

Üniversite etkinliğinde konuşan Kirk'ün son fotoğraflarından biri.

BİREYSEL SİLAHLANMAYI SAVUNURKEN VURULDU Kirk, kampüsteki konuşmasında artan silahlı saldırılarla ilgili soruyu yanıtlarken vuruldu. Bireysel silahlanma savunucusu olan Kirk, ayrıca ABD'de siyahların yaşamasını istemiyor, Filistin'in bir devlet olarak var olmasını reddediyor.

Kirk, gçen ay, Gazze'de İsrail'in uyguladığı açlık durumunu inkar ederek, Birleşmiş Milletler'in bölgede ilan ettiği kıtlığın “saf görsel savaş” olduğu yönündeki İsrailli yetkililerin yalanlarını tekrarladı. NETANYAHU: İSRAİL'İN ASLAN YÜREKLİ DESTEKÇİSİ Kirk, İsrail'in sadık bir destekçisiydi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cinayetin ardınan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “İsrail'in aslan yürekli dostu, yalanlarla mücadele etti ve Yahudi-Hristiyan medeniyetini dimdik savundu. Onunla sadece iki hafta önce konuştum ve onu İsrail'e davet ettim. Ne yazık ki, bu ziyaret gerçekleşmeyecek.”

Polisin saldırıya ilişkin soruşturması devam ediyor

CHARLIE KIRK KİMDİR? Charlie Kirk, 31 yaşında muhafazakar bir aktivist ve iki çocuk babasıydı. Okul kampüslerinde muhafazakar gençleri örgütleyen, ABD'de bilinen bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA'nın kurulmasına yardımcı oldu. Kirk, X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu. Donald Trump'ın tanınmış bir destekçisi ve çevresindeki birçok kişinin yakın müttefiki olan Kirk, Trump'a suikast girişiminin ardından birkaç gün sonra 2024 başkanlık kongresinde bir konuşma yapmıştı.

Trump, geçen yılki seçim kampanyası sırasında da dahil olmak üzere, Kirk hakkında sık sık olumlu sözler sarf etti. Birkaç hafta önce, 22 Aralık 2024'te Las Vegas'ta düzenlenen mitingde Trump, Kirk'ü “inanılmaz” olarak nitelendirmiş ve “o özel bir yetenek ve mücadele ediyor” demişti.

