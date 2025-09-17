Charlie Kirk suikastında gariplikler zinciri. Yaşlı adam polisi yanıltmak istedi.

ABD'de Utah Şerif ofisi açıklama yaparak, Charlie Kirk suikastından kısa bir süre sonra gözaltına alınan 71 yaşındaki adamın, sahte itirafta bulunarak şüphelinin kaçmasına yardım etmeye çalıştığını duyurdu.

Utah İlçe Şerifi Michael Smith, George Zinn isimli kişinin polise "Gerçek şüphelinin kaçmasına yardım etmek için kendisinin tetikçi olduğunu bağırdığını" itiraf ettiğini söyledi.

Zinn, adaleti engelleme suçlamasıyla tutuklu. Ayrıca, çocuklara yönelik cinsel istismar materyali bulundurmaktan da suçlanıyor.

Zinn'in olaya karışması başından beri ilginçliklerle dolu. Utah Valley Üniversitesi'nde gerçekleşen olayda Zinn, silahlı saldırının yaşandığı etkinlik alanındaydı.

İNSANLAR KAÇARKEN BAĞIRMAYA BAŞLADI

Saldırıdan hemen sonra sonra, insanlar bölgeden kaçarken Zinn, Charlie Kirk'ü vurduğunu söylemeye ve bağırmaya başladı. Polis, Zinn'i gözaltına aldı ve polis merkezine götürdü.

Kampüs polisi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, Zinn'in "Onu vurdum, şimdi beni vurun" diye bağırmaya başladığı iddia ediliyordu.

Zinn, ilk başta kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmadı, konuşmak istemedi. Zinn'in sağlık sorunları başladı ve yerel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeyken Zinn, saldırganın kendisi olmadığını açıkça anlatmaya başladı.

TELEFONUNDAN ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Zinn hastanedeyken, bir FBI ajanı ve Utah Eyalet Soruşturma Bürosu'ndan bir ajan ile görüştü.

Zinn, gerçek şüphelinin kaçmasına ve kolluk kuvvetlerinin işini engellemek için tetikçinin kendisi olduğunu bağırdığını itiraf etti.

Görüşme sırasında ajanlar, Zinn'in telefonuna bakmak istediler ve Zinn izin verdi. Zinn, ajanlara telefonunu verirken çocuklara yönelik istismar görüntüleri olabileceğini de söyledi.

Ajanlar, ergenlik öncesi kızların birkaç görüntüsünü gördüler.

15 Eylül'de Zinn'in telefonu için bir arama emri çıkarıldı. Telefonun ön incelemesi sırasında, 5 ile 12 yaşları arasındaki çocukların çeşitli soyunma ve cinsel pozlarının yer aldığı 20'den fazla fotoğraf ele geçirildi.

Zinn'in görüntüleri başkalarına da gönderdiği de anlaşıldı. Zinn'in bu suçlardan çeşitli cezalar aldığı da belirlendi.

"TOPLUM İÇİN CİDDİ BİR TEHLİKE"

Soruşturmanın şu anki aşamasında Zinn'in tetikçiyi doğrudan yardım ettiğine ilişkin delil bulunmuyor ancak, Zinn'in olay yerinde olması, kasıtlı olarak tetikçinin kendisi olduğunu bağırarak kolluk kuvvetlerinin gerçek tetikçiye odaklanmasını engelmesi üzerinden duruluyor.

Pazartesi günü mahkeme, Zinn'in kefaletsiz olarak tutuklansasını ve istedi ve onu toplum için "ciddi bir tehlike" olarak nitelendirdi.

George Zinn, muhafazakar yorumcu Charlie Kirk'ün 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde ölümcül şekilde vurulmasının ardından polisin sorgulamak üzere gözaltına aldığı iki kişiden biriydi.



New York Times'ın haberine göre, Zinn ayrıca, 2013 yılında Boston Maratonu bombalamasından birkaç gün sonra Salt Lake City Maratonu yöneticilerine tehdit içerikli bir e-posta gönderdi.