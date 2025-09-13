Charlie Kirk'ün ardından: Eşi ilk kez konuştu, "suikast kitabı" krizi

ABD ’de Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen açık hava etkinliği sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden sağcı aktivist Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk, ilk kez konuştu. Turning Point USA merkezinden yapılan canlı yayında Kirk’ün boş sandalyesi ekranlara yansıtıldı. "KOCAM BAŞKAN'I ÇOK SEVDİ" Kirk, konuşmasına dua ile başladı ve ilk olarak olay yerine koşan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Ardından kocasının ABD Başkanı Donald Trump , Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesine ve ailesine olan sevgisini vurguladı. Kirk, “Sayın Başkan, kocam sizi çok seviyordu. Ve sizin de onu sevdiğinizi biliyordu.” dedi. Eski Miss Arizona USA olan Erika Kirk, eşini 2018’de tanıdı ve çift kısa süre sonra evlendi. AMAZON'DA "SUİKAST KİTABI" KRİZİ Kirk’ün ölümünden hemen sonra Amazon’da satışa çıkan bir kitap, yayın tarihi tartışmalarıyla öfke yarattı. Suikast anlarını anlattığı öne sürülen kitap, sosyal medyada “9 Eylül 2025” tarihli görsellerle paylaşıldı. Bu tarih, Kirk’ün öldürülmesinden bir gün öncesine denk geliyor.

YAPAY ZEKA İLE Mİ ÜRETİLDİ?

Bu durum, olayı “önceden planlanmış bir komplo” olarak yorumlayan teorilerin hızla yayılmasına yol açtı. Amazon sözcüsü, Daily Mail’e yaptığı açıklamada tarihin teknik bir hata sonucu yanlış göründüğünü belirtti.



Kitabın yazarı olarak “Anastasia J Casey” ismi görünse de bu isimle başka bir eser bulunmuyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, kitabın yapay zeka ile hızla üretildiğini ve sahte bir isimle yayımlandığını öne sürdü.



Benzer içerikte başka kitapların da kısa süreliğine Amazon’da listelendiği, ancak şirketin bunları kaldırdığı aktarıldı. Amazon, içerik politikalarına uymayan kitapların platformdan silindiğini açıkladı.



BAŞKANLIK ÖZGÜRLÜK MADALYASI VERİLECEK



ABD Başkanı Donald Trump, yakın dostu ve siyasi müttefiki olan Kirk’e ölümünden sonra ülkenin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı. Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, Kirk’ün cenazesini Arizona’ya götürmek üzere ailesiyle birlikte Air Force Two uçağıyla Utah’tan Phoenix’e eşlik etti.



TEPKİLER VE TARTIŞMALAR



Turning Point USA, kurucusu Kirk’ü “şehit” ve “öncü” olarak andı. Trump, onu “özgürlüğün şampiyonu” olarak tanımladı.



Ancak Kirk’ün görüşleri ABD’de tartışma yaratıyordu. Silah haklarının ateşli savunucusu olan, kürtaj karşıtı ve trans hakları konusunda sert eleştiriler getiren Kirk, üniversite kampüslerinde büyük kalabalıklar topluyor, destekçiler kadar karşıtlarını da çekiyordu.