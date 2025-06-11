ChatGPT ile hazırlanan her e-posta, bir şişe su tüketiyor

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekanın dünya üzerindeki etkileriyle ilgili öngörülerini paylaştığı blog yazısında, ChatGPT’nin ortalama bir sorgusunun yaklaşık 0.000085 galon su tükettiğini, yani "bir çay kaşığının yaklaşık on beşte biri kadar" suya denk geldiğini belirtti.



Altman ayrıca, kullanıcıların sıkça merak ettiği enerji tüketimine de değinerek, “Ortalama bir ChatGPT sorgusu yaklaşık 0.34 watt-saat enerji kullanıyor; bu, bir fırının bir saniyeden biraz daha uzun sürede tükettiği ya da verimli bir ampulün birkaç dakikada harcadığı enerjiye denk” dedi. Altman’a göre, “gelecekte zekanın maliyeti, elektrik maliyetine yakınsayacak.”



OpenAI ise, bu hesaplamaların nasıl yapıldığına dair yorum talebine henüz yanıt vermedi.

ENERJİ TÜKETİMİ GÜNDEMDE

Yapay zeka şirketleri, teknolojilerinin enerji ve su tüketimi nedeniyle giderek artan bir inceleme altına alınıyor. 2024 yılında bazı araştırmacılar, yapay zeka sistemlerinin yıl sonuna kadar Bitcoin madenciliğinden daha fazla enerji tüketebileceğini öngörmüştü.



The Washington Post ise geçtiğimiz yıl yayımladığı bir haberde, araştırmacılarla birlikte yaptığı analizde, GPT-4 ile oluşturulan 100 kelimelik bir e-postanın “bir şişe suyu biraz aşan” miktarda su tükettiğini ortaya koymuştu. Raporda ayrıca, veri merkezlerinin bulunduğu coğrafi konumların su tüketimi üzerinde önemli etkisi olduğu vurgulanmıştı.