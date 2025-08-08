ChatGPT "insansılaştı": Dört yeni kişiliği var

ChatGPT'yi geliştiren yapay zeka firması OpenAI, perşembe akşamı düzenlediği lansmanda aylardır merakla beklenen GPT-5'i tanıttı.

Şirket CEO'su Sam Altman, yeni modelin bir dizi özelliğin yanı sıra daha "insansı" hissettirdiğini söyledi. Buna göre ton, tempo, mantık ve derinlik daha doğal ve daha az makine gibi hissettiriyor.

Altman, "Bunu kelimelerle ifade etmek veya ölçmek zor. Gerçekten daha insani hissettiriyor" dedi.

KİŞİLİKLER ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNULDU

Etkinlikte bu "insansı hissin" tam olarak nasıl sağlandığı ve ne anlama geldiği ayrıntılarıyla açıklanmadı. Ancak yeni GPT-5'in "kişilikler" özelliğiyle birlikte geldiği öğrenildi.

Şirket artık tek bir standart yazı tarzı yerine yapay zekanın dört farklı kişiliğe sahip olacağını duyurdu: Kinik (Cynic), Robotik (Robot), Dinleyici (Listener) ve İnek (Nerd).

Yapay zekaya farklı tonlar kazandırmak için daha önce “Kısa yanıt ver”, “Eleştirel ol”, “Esprili ol” gibi yönergeler vermek gerekiyordu. GPT-5’in yeni sistemi ise bu süreci tek tıkla ve kalıcı şekilde sağlayabilir. Kullanıcı, konuşmaya başlarken bir karakter seçtiğinde, bu tarz sohbet boyunca bozulmadan devam ediyor.

KİŞİLİKLER NE ANLAMA GELİYOR?

GPT-5'in kişiliklerinin özellikleri ise şöyle sıralandı:

Kinik: Kuşkucu ve doğrudan. Ön yargıları sorgulayan, dürüst karşı argümanlar üreten bir tavır sergiliyor.



Robotik: Net, kesin ve duygusuz. Adım adım talimatlar veya hatasız bilgi aktarımı gereken durumlar için ideal.



Dinleyici: Sıcak, sabırlı ve yansıtıcı. Daha çok sakinleştirici bir arkadaş gibi davranıyor, beyin fırtınasını yavaşlatıp derinleştiriyor.



İnek: Oyunbaz bir merakla bilgi paylaşıyor. Öğrenme sürecini keyifli hâle getiriyor ve konuları heyecanla açıklıyor.



En dikkat çekici yeniliklerden biri de sohbetin ortasında bile kişilikler arasında geçiş yapılabilmesi. Örneğin, bir fikri önce Kinik karakterle sertçe eleştirmek, ardından Dinleyici karakterle daha yapıcı şekilde geliştirmek mümkün.

MESLEKİ KARAKTERLER DE GELECEK

Bu esnek yapı, içerik üretim süreçlerinde yeni bir model yaratabilir. Örneğin bir metin taslağı önce Meraklı modda oluşturulup, Kinik modda eleştirilebilir, Robotik modda doğruluk kontrolünden geçirilebilir ve Dinleyici modda son hâline getirilebilir.

Uzmanlar, mevcut dört kişiliğin bir başlangıç olduğunu, ilerleyen dönemde meslek odaklı karakterlerin (hukuk danışmanı, proje yöneticisi, kişiselleştirilmiş öğretmen vb.) devreye girebileceğini öngörüyor.

GPT-5’in kişilikleri yalnızca konuşma tonunu değil, yanıtın düşünsel yaklaşımını da değiştirdiği için bu gelişme, çok yönlü yapay zeka çağının habercisi olarak nitelendi.