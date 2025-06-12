ChatGPT, satranç müsabakasında 1977 model Atari'ye yenildi

OpenAI’nin yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, Citrix mühendisi Robert Caruso’nun ilginç bir deneyine konu oldu. Caruso, 1977’de piyasaya çıkan Atari 2600 oyun konsolunun 1979 tarihli Video Chess (Video Satranç) oyununu bir emülatör aracılığıyla çalıştırarak, ChatGPT’ye karşı oynattı. Karşılaşmayı, Atari kazandı.



90 dakika süren karşılaşma boyunca ChatGPT kaleleri fil sanmak, piyon hamlelerini görmezden gelmek ve taşların yerini karıştırmak gibi ciddi yanlışlar yaptı. Hatalarını önce Atari'nin soyut ikonlarına bağlayan ChatGPT, klasik satranç notasyonuna geçildiğinde bile başarılı olamadı.

"İLKOKUL KULÜBÜNDE BİLE GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞERDİ"

Caruso, "ChatGPT o kadar çok hata yaptı ki ilkokul 3. sınıf satranç kulübünde bile gülünç duruma düşerdi" ifadelerini kullandı ve yapay zekanın maç sırasında defalarca oyunun baştan başlamasını talep ettiğini söyledi.



Bu deney, ChatGPT’nin satranç konusunda derin hesaplamalar gerektiren bir oyun için uygun olmadığını gösterdi. Zira ChatGPT, IBM’in 1997’de Kasparov’u yenen Deep Blue’su gibi bir satranç motoru değil; esasen dil üzerine eğitilmiş bir model.



Caruso’ya göre, ChatGPT ile satranç oynamak pek mantıklı değil, ancak satranç üzerine sohbet etmek oldukça verimli olabilir.