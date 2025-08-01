ChatGPT sohbetleri Google'a düştü: Tepkiler üzerine kaldırıldı

OpenAI, kullanıcıların sohbetlerini Google gibi arama motorlarında görünür hale getiren﻿​ bu özelliğin “insanların istemeden özel bilgilerini paylaşmasına yol açabilecek çok fazla risk” barındırdığını belirterek, sohbetleri arama motorlarına indekslemeyi sağlayan kutucuğu da ChatGPT arayüzünden tamamen sildi. Google aramalarında site:chatgpt.com/share sorgusu artık sonuç vermiyor.



Ancak OpenAI’nin açıklamasına göre, özellik tüm kullanıcılardan tamamen kaldırılmadığı için Bing ve DuckDuckGo gibi diğer arama motorlarında hala bazı sohbetler görünebiliyor.

ÖZELLİK NEDEN SORUN YARATTI?

Mayıs 2023'te tanıtılan bu paylaşım özelliği, kullanıcıların sohbet ekran görüntüsü almak yerine kolayca bağlantı paylaşmasını amaçlıyordu. Ancak sohbeti paylaştıktan sonra görünen "Bu sohbetin arama motorlarında keşfedilebilir olmasına izin ver" kutucuğu birçok kullanıcı tarafından yanlış anlaşıldı ya da fark edilmedi.



Google’da yapılan basit bir aramayla; ilişki sorunlarını ChatGPT'ye danışanlardan, yalnızlık yaşayan eski askerlerin yardım taleplerine kadar birçok özel içerikli sohbetin herkese açık olduğu görüldü. Kullanıcı adı ya da hesap bilgileri bu bağlantılarda yer almasa da, sohbetin içeriğinde geçen isim ya da ifadeler kişileri tanınabilir hale getirebiliyordu.



OPENAI NE DİYOR?

OpenAI Güvenlik Direktörü Dan Stuckey, özelliği tamamen kaldırma kararını şöyle açıkladı:

“Bu özellik, insanların farkında olmadan gizli şeyleri paylaşmasına çok açık kapı bıraktı. O yüzden kaldırıyoruz. Ayrıca arama motorlarında görünen mevcut içerikleri de temizliyoruz.”



OpenAI CEO’su Sam Altman da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “İnsanlar ChatGPT’ye hayatlarındaki en kişisel şeyleri anlatıyor. Özellikle gençler bunu terapist gibi kullanıyor” diyerek bu verilerin kamuya açık hale gelmesinin ne kadar hassas olduğunu vurgulamıştı.



GİZLİLİK ENDİŞELERİ VE YASAL SÜREÇLER

OpenAI’nin SSS sayfasına göre, bir sohbet sadece kullanıcı kutucuğu işaretlediğinde arama motorlarında indeksleniyor. Ancak birçok kullanıcı bu kutucuğun ne anlama geldiğini ya fark etmedi ya da önemsemedi.

Ek olarak, OpenAI gerektiğinde yasal süreçlerde kullanıcı sohbetlerini teslim etmekle yükümlü. Yani bu sohbetler mahkemelerde delil olarak kullanılabiliyor.

DİĞER PLATFORMLARDA DA BENZER SORUNLAR

Haziran ayında Meta da benzer bir sorunla karşılaşmış, paylaşılan yapay zeka sohbetlerinin diğer kullanıcıların akışlarında görünmesi tepkilere yol açmıştı. Bu sorunun ardından Meta, sonrasında uyarı ekranı eklemişti.

Google’ın Bard’ı Gemini olarak yeniden adlandırmasından sonra paylaşılan sohbetlerin arama sonuçlarında görünmesi üzerine Google da bu bağlantıları arama sonuçlarından kaldırmıştı.