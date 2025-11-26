ChatGPT'nin patronu Sam Altman'ın arkadaşından 11 milyon dolarlık kripto çalındı

Son dönemde artan kripto yatırımcılarına yönelik kaçırılma ve soygun olaylarına bir yenisi eklendi.



ABD basınında yer alan haberlere göre, kendisini kurye olarak gösteren bir kişi Lachy Groom'un San Francisco’da evine elinde bir paketle gitti.



Sosyal medyada yayılan görüntülerde kapıyı çalan hırsız paketi teslim etmek istediğini söylerken, kapıyı açan Joshua isimli kişiden imza için kalem istiyor. İçeri giren kişinin peşinden eve giren silahlı hırsız, etkisiz hale getirdiği kişiyi koli bandı ile bağladıktan sonra kripto para hesaplarını boşaltıp, telefon ve bilgisayarları çalıp kayıplara karıştı.

Polis kaynaklarına göre olayın organize bir suç örgütünün hedefli saldırısı olduğuna inanılıyor. Saldırıda 11 milyon dolar değerinde Ethereum ve Bitcoin çalındı.