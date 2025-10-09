ABD’nin California eyaletinde, ocak ayında 12 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla evin kül olmasına yol açan Pacific Palisades yangınını çıkarmakla suçlanan 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht, Florida’da yakalandı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre yetkililer, zanlının dijital cihazlarında ChatGPT ile oluşturduğu “yanan şehir” görseli dahil olmak üzere çeşitli kanıtların bulunduğunu açıkladı.

CHATGPT'YE SORMUŞ

Savcılara göre, Rinderknecht’in cihazlarında yangınla bağlantılı çeşitli dijital izler tespit edildi.

Bunlar arasında, ChatGPT’ye yöneltilmiş, "Bir yangın sigara izmaritinden çıkarsa sen mi sorumlu olursun?” sorusu da yer aldı.

Soruşturma dosyasında, zanlının Temmuz 2024’te ChatGPT’den “yanan bir orman, kaçan kalabalıklar ve zenginlerin duvarın arkasında keyifle izlediği bir distopik tablo” oluşturmasını istediği belirtildi.

Yangından bir ay önce ise, “Elimdeki İncil’i gerçekten yaktım. Harika hissettirdi. Kendimi özgür hissettim.” yastığı tespit edildi.



YANGINI YENİ YIL GECESİ ÇIKARDI

İddianameye göre, Rinderknecht yangını Yeni Yıl Gecesi bir yürüyüş parkurunun yakınında başlattı.

Yangının kaynağı, bu bölgedeki yoğun bitki köklerinin altındaki kor ateşin günler sonra rüzgarla tekrar alevlenmesi sonucu büyüdü.

Yetkililer, cep telefonu verilerinin zanlının yangın saatinde bölgede bulunduğunu kanıtladığını söylüyor. Rinderknecht ise “patikanın alt kısmındaydım” diyerek çelişkili ifade verdi.

LOS ANGELES İTFAİYESİ YETERSİZ KALDI

Tutuklamanın hemen ardından Los Angeles İtfaiye Departmanı (LAFD), Palisades Yangını Sonrası Değerlendirme Raporu’nu yayımladı.

Rapor, yangının ilk 36 saatine odaklanarak ekiplerin kırmızı alarm koşullarında yetersiz kaynaklarla mücadele ettiğini, tahliye uyarılarının geç gönderildiğini ve yangının çıkış noktasının korunamadığını ortaya koydu.