Chicago’da kuş gribi alarmı: Yüzlerce ördek hasta ve ölü bulundu

ABD'nin Chicago bölgesinde H5N1 kuş gribi paniği yaşanıyor. Michigan Gölü kıyılarında yüzlerce ördek, hasta veya ölü olarak bulundu. Yetkililer, salgının daha fazla türü etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Chicago Bird Collision Monitors (CBCM) yetkilileri, kuş gribi salgınının bölgedeki kuş yaşamını tehdit ettiğini belirtti. Kuruluşun yöneticisi Annette Prince, son günlerde Hyde Park’tan Wilmette’e kadar birçok noktada hasta veya ölü ördek ihbarı aldıklarını söyledi.



En çok etkilenen tür: Büyük Göller bölgesinde kışlayan kırmızı göğüslü mercan kuşları, sürüler halinde Michigan Gölü kıyılarına vurmuş durumda.



DİĞER TÜRLERE SIÇRAYABİLİR Mİ?

Başlangıçta su kuşları arasında yayılan kuş gribinin, şahinler, baykuşlar ve kargalar gibi diğer kuş türlerine de sıçramasından endişe ediliyor. Özellikle, ölü kuşların etrafında dolaşan martılar ve diğer kuşlar, virüsü kapma riskiyle karşı karşıya.



Lincoln Park Hayvanat Bahçesi, H5N1 virüsü nedeniyle bir flamingo ve bir liman fokunun öldüğünü duyurdu. Olayın ardından hayvanat bahçesindeki kuş evi kapatıldı.



KÜMES HAYVANCILIĞI SEKTÖRÜ DE DARBE ALDI

Kuş gribi sadece vahşi kuşları değil, kümes hayvanlarını da etkiliyor. ABD genelinde 150 milyondan fazla tavuk ve hindi virüs nedeniyle etkilendi. Chicago yakınlarındaki Kakadoodle çiftliği, 3 bin tavuktan oluşan sürüsünü kaybetti.



SOĞUK HAVA YAYILMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Soğuk hava koşullarında kuş gribi virüsü daha uzun süre hayatta kalabiliyor. Ancak uzmanlar, bahar aylarında sıcaklığın artmasıyla virüsün etkisini kaybedeceğini öngörüyor.



Yetkililer, kuş gribinin daha fazla yayılmaması için tedbirlerin artırılması gerektiğini vurguluyor. Hayvanat bahçeleri ve kuş koruma kuruluşları, enfekte kuşlarla ilgili ihbarlara hızla müdahale ediyor.