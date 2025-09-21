Chikungunya salgını yayıldı: Çin'de halk sağlığı acil durumu ilan edildi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Ciangmın şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi vaka sayısı 1.714'e çıktı.



Xinhua haber ajansına göre sağlık otoriteleri, salgın nedeniyle 3'üncü seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.



Şehirde 19 Eylül'e dek 1714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği kaydedildi. Çin'de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını meydana gelmiş, vaka sayısı günde 600'e kadar çıkmıştı.

CHIKUNGUNYA VİRÜSÜ NEDİR?



Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık.

Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor. Bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.



5,6 MİLYAR KİŞİ RİSK ALTINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Chikungunya virüsünün küresel bir salgına dönüşme riski taşıdığı konusunda temmuz ayında uyarıda bulunmuştu. Örgüt, hastalığın 20 yıl önce yaşanan büyük bir salgına benzer belirtiler gösterdiğini belirterek, acil önlem çağrısı yapmıştı.



DSÖ yetkilisi Diana Rojas Alvarez, hastalığın dünya genelinde 119 ülkede tespit edildiğini belirterek, "Chikungunya yaygın olarak bilinen bir hastalık değil ancak 5,6 milyar insan bu virüs nedeniyle risk altında” demişti.