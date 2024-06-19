Chomsky hastaneden taburcu edildi

Geçen sene haziran ayında felç geçiren Noam Chomsky, bir hafta önce eşinin memleketi Brezilya'da hastaneye kaldırılmıştı.

Sao Paulo'daki tedavi gördüğü hastane, Chomsky'nin dün taburcu edildiğini, tedavisinin evinde sürdürüleceğini açıkladı. Chomsky'nin eşi de kocasının öldüğüne yönelik iddiaların doğru olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.



Chomsky'nin geçen yıldan bu yana konuşma güçlüğü çektiği ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirmekte zorlandığı basına yansımıştı. Modern dilbiliminin babası olarak kabul edilen Chomsky, Orta Doğu'daki çatışma ve jeopolitik konularda da 100'den fazla kitap yazdı.