Chomsky hastaneden taburcu edildi

ABD'li ünlü filozof, dilbilimci Noam Chomsky'nin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Chomsky'nin tedavi gördüğü hastane, ünlü dilbilimcinin taburcu edildiğini bildirdi.

Chomsky hastaneden taburcu edildi

Geçen sene haziran ayında felç geçiren Noam Chomsky, bir hafta önce eşinin memleketi Brezilya'da hastaneye kaldırılmıştı.

Sao Paulo'daki tedavi gördüğü , Chomsky'nin dün taburcu edildiğini, tedavisinin evinde sürdürüleceğini açıkladı. Chomsky'nin eşi de kocasının öldüğüne yönelik iddiaların doğru olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Chomsky'nin geçen yıldan bu yana konuşma güçlüğü çektiği ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirmekte zorlandığı basına yansımıştı. Modern dilbiliminin babası olarak kabul edilen Chomsky, Orta Doğu'daki çatışma ve jeopolitik konularda da 100'den fazla kitap yazdı.

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