CHP'nin oturma eylemine Bakan Tekin'den tepki

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'nin, öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkati çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı oturma eylemine konuştu.



"CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma gibi beklentiler içerisine girdiler." diye konuşan Tekin, Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Gerçekten yazık. Doğru şeyler değil." diye konuştu.

"PROBLEMLİ BİR DURUM"



Öğretmenlerin duygularıyla, onurlarıyla, haysiyetleriyle oynanmamasını isteyen Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın mülakatlarıyla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa, komisyonlarla ilgili gerekli itiraz sürecini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız, kimsenin eylem yapmasına gerek yok. Ellerinde malzeme olmayan insanlar, öğretmenlerin duygularıyla oynuyorlar. Ahlaki açıdan problemli bir durum." ifadesini kullandı.

