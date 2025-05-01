Churchill’in bekar evi satışta: Tarihi konut 3,75 milyon sterline alıcı bekliyor

İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’in, Londra’nın gözde semtlerinden Mayfair’de yer alan dairesi satışa sunuldu.

Churchill’in 1900-1905 yılları arasında yaşadığı 105 Mount Street adresindeki iki yatak odalı lüks daire, 3,75 milyon sterline alıcı bekliyor.

Toplam 100 metrekarelik alana sahip daire, mimar Sir Ernest George tarafından 1888 yılında erken Rönesans tarzında tasarlanan bir malikane bloğunda yer alıyor.

Beş yıldızlı Connaught Hotel’in hemen yanındaki yapı, tarihi ve mimarisiyle öne çıkıyor.

Politik kariyerinin temellerini burada atan Churchill, henüz 25 yaşındayken Parlamento’ya ilk adımını attığı yıllarda, hem ünlü konuşmalarının bazılarını kaleme aldı hem de ilk kez eşi olacak Clementine ile tanıştı. 1905 yılında babası Lord Randolph Churchill’in biyografisini yayımlayarak elde ettiği gelirle, Londra’da kendi evini satın aldı.