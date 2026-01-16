CIA, "ajan olmak isteyen" Çinliler için rehber yayınladı

UYARILAR VE YÖNTEMLER

Paylaşımda ayrıca, iletişimin güvenliği ve anonimliği özellikle öne çıkarılıyor. Temas kurulmadan önce kişisel güvenliğin değerlendirilmesi, risklerin göz önünde bulundurulması ve kimlik bilgilerinin korunması gerektiğini vurgulayan CIA, temas sürecinde dikkatli olunması, kişisel bilgilerin ifşa edilmemesi ve güvenli iletişim araçlarının tercih edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

CIA’nın mesajında ayrıca, dijital izlerin azaltılması, çok katmanlı güvenlik önlemleri alınması ve iletişim sonrasında da olağandışı durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor ve daha fazla bilgi için kurumun resmi internet sitesine yönlendirme yapılıyor:

"CIA, Çin hakkında gerçeği bilmek istiyor; biz ise bu gerçeği bilen ve paylaşabilecek kişileri arıyoruz."