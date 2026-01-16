CIA, "ajan olmak isteyen" Çinliler için rehber yayınladı
16.01.2026 00:00
Son Güncelleme: 16.01.2026 00:26
Ramazan Erkin Öncan
CIA, Çin’e yönelik dikkat çekici bir ajan çağrısı videosu yayımladı. Çince altyazılarla servis edilen videoda, Çin’de olup “gerçeği bildiğini” düşünen kişilerin CIA ile güvenli şekilde iletişim kurabileceği mesajı veriliyor.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yayınlanan videonun temel amacı, potansiyel bilgi kaynaklarını cesaretlendirmek ve güvenlik kaygılarını azaltmak olarak sunuluyor.
Videoda, CIA’nın Çin hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğu açıkça vurgulanırken, doğru bilgiye sahip olanların bunu paylaşmasının “önemli ve değerli” olduğu ifade ediliyor.
UYARILAR VE YÖNTEMLER
Paylaşımda ayrıca, iletişimin güvenliği ve anonimliği özellikle öne çıkarılıyor. Temas kurulmadan önce kişisel güvenliğin değerlendirilmesi, risklerin göz önünde bulundurulması ve kimlik bilgilerinin korunması gerektiğini vurgulayan CIA, temas sürecinde dikkatli olunması, kişisel bilgilerin ifşa edilmemesi ve güvenli iletişim araçlarının tercih edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
CIA’nın mesajında ayrıca, dijital izlerin azaltılması, çok katmanlı güvenlik önlemleri alınması ve iletişim sonrasında da olağandışı durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor ve daha fazla bilgi için kurumun resmi internet sitesine yönlendirme yapılıyor:
"CIA, Çin hakkında gerçeği bilmek istiyor; biz ise bu gerçeği bilen ve paylaşabilecek kişileri arıyoruz."