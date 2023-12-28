CIA ajanlarına Çince ödevi: Özel merkez kuruldu

CIA, 2020'den sonra öncelik listesinin ilk sırasına Çin'i aldı. Kurumun, yıllık 100 milyar dolarlık bütçesinin önemli kısmı Çin operasyonlarına ayrıldı.



11 Eylül saldırıları sonrası terörle mücadele operasyonlarına katılan, Afganistan ve Irak'ı izlemekle görevlendirilen personel, artık Çin'i takip ediyor.



Gazze ve Ukrayna'daki savaşlar bile CIA'nın önceliklerini değiştirmedi.



Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan CIA yetkilileri, personele Çince öğrenmeleri yönünde baskı yapıldığını söyledi. CIA direktörü William Burns, Çin operasyonlarına harcanan paranın ikiye katlandığını, tek önceliklerinin Çin olduğunu söyledi.

YENİ BİRİM KURULDU



CIA, "Çin görev merkezi" adıyla ayrı bir birim bile kurdu. William Burns, bunun bir ülkeye odaklanan tek birim olduğunu söyledi.



CIA'nın Langley'deki genel merkezinin 7'nci katında da her hafta Çin konulu toplantılar yapılıyor.



Ancak tüm bu çabaya rağmen Amerikanın Çin'den haberalma kapasitesi oldukça kısıtlı durumda.



Aralarında üst düzey Çinli yetkililerin de bulunduğu 20 CIA ajanı 2010-2012 yılları arasında öldürüldü veya hapse atıldı.



Amerika, casus ağını yeniden yapılandırmakta zorlanıyor. CIA, Pekin'in bir sonraki adımını tahmin etmek için dijital takip, siber sızıntılar ve uydu görüntülerine güveniyor.