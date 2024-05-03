CIA Başkanı Burns, ateşkes için Mısır’da

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri için Mısır’a geldi.

CIA Başkanı Burns, ateşkes için Mısır’da

, Katar ve arabuluculuğunda gerçekleştirilen İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri devam ediyor.

İsrail’in teklifini sunduğu ve Hamas’ın cevabının beklendiğine yönelik açıklamalar yapılırken, sonucun ne olacağı belirsizliğini koruyor.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Burns’un müzakerelerde son duruma ilişkin görüşmelerde bulunacağı tahmin ediliyor.

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