CIA belgeleri ortaya çıkardı: 51. bölge gerçekleri

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada çölünde yer alan ve resmi adıyla “Groom Lake Test Tesisi” olarak bilinen 51. Bölge, yıllar boyunca uzaylılarla ilişkilendirilen iddiaların odağı oldu. Ancak 2013 yılında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), bu üssün varlığını ilk kez resmi olarak kabul etti ve arkasındaki sır perdesini kısmen araladı.

1955 yılında kurulan üs, uzun yıllar halktan gizlenmişti. Ancak 1989’da Robert Lazar adında bir kişinin televizyonda yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Lazar, 51. Bölge’ye yakın bir tesiste uzaylı teknolojileri üzerinde çalıştığını iddia etti.

GİZLİ ÜS KABUL EDİLDİ

CIA, 2013 yılında Bilgi Edinme Yasası kapsamında gizliliğini kaldırdığı 400 sayfalık bir raporda, bu üssün temel amacının aslında yüksek irtifa casus uçakları geliştirmek olduğunu açıkladı. Özellikle U-2 ve A-12 gibi keşif uçaklarının test edildiği bu üs, 1950’li ve 60’lı yıllarda gözlemlenen birçok UFO vakasının da kaynağı olarak gösterildi. Raporda, bu testlerin “beklenmedik bir yan etki” doğurduğu ve gökyüzünde bilinmeyen cisimler görüldüğüne dair bildirilerde büyük artış yaşandığı belirtildi.

Yüksek irtifada uçan U-2 uçaklarının güneş ışığını yansıtması sonucu oluşan parlamalar, zamanında birçok pilot tarafından UFO sanılarak rapor edildi. Ayrıca CIA, üsse gönderilen personelin varlığını gizlemek için haftalık rotasyonlar uygulandığını da açıkladı.

"51. BÖLGEYE BASKIN"

Ancak rapor, 1974 yılından sonraki faaliyetlere dair bilgi vermiyor. Aynı yıl Skylab uzay istasyonundaki astronotların, talimatlara rağmen üsse ait görüntüler çektiği ortaya çıktı. Bu, üssün uzaydan ilk kez istem dışı görüntülenmesi anlamına geliyordu.

CIA’in açıklamaları, komplo teorisyenlerini ise ikna etmedi. Ünlü ufolojist Stanton Friedman, U-2 gibi uçakların o dönemdeki gözlemleri açıklamakta yetersiz kaldığını savundu: “Bu uçaklar gökyüzünde sabit kalamaz, dik dönüşler yapamaz.”

2019 yılında ise bu gizemli üs, sosyal medya üzerinden yeniden gündeme oturdu. Bir şaka olarak başlatılan ve “51. Bölgeye Baskın” adı verilen Facebook etkinliğine yüz binlerce kişi katıldı.

Şakayı başlatan Matty Roberts, olayın beklenmedik şekilde büyümesinin ardından FBI’ın kendisine ulaşmasından korkarak açıklama yapmak zorunda kaldı.