CIA belgeleri ortaya çıkardı: ABD hükümeti uzaylı istilasına hazırlanıyor!

Yeni ortaya çıkarılan gizli CIA belgeleri, ABD hükümetinin olası bir uzaylı istilasına hazırlandığını ortaya koydu.



Raporda yer alan "ABD Resmi Yetkililerinin UFO'lara Bakışı" başlıklı bölümde, 1952 yazında açıklanamayan gözlemlerin normalden 20 kat fazla olduğu belirtiliyor.



Bazı Hava Kuvvetleri mensupları bunların "yakın temas kurmak üzere olan uzay gemileri" olduğuna inanıyordu. CIA, orduyu durumu yönetmek için Mavi Kitap Projesi'ni kullanmaya ikna etti.



1969 yılında sona eren Mavi Kitap Projesi, hava olaylarına ilişkin raporları incelemek ve bunların ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla geliştirildi.

41 RAPOR KAMUYA AÇILDI



Belgede, "Halkın temas olasılığına hazırlanması amacıyla, Ağustos 1952 ile Şubat 1953 arasında daha önce gizli tutulan 41 rapor kamuoyuna açıklandı." ifadeleri kullanıldı.



41 raporun yayımlanmasının ardından bilimsel bir panel, "UFO sorununa ilişkin gelecekteki eylemleri" belirlemek üzere ocak ayı ortasında toplandı.

"UZAYLILARI TESPİT ETMEK"



Panelde, halka belirli fenomenleri nasıl tespit edeceklerinin öğretilmesi amacıyla eğitim programları önerildi.



History Channel'ın bildirdiğine göre bu, haberi yaymak için makaleler, TV şovları ve filmler kullanmayı içeriyordu.



16 Şubat 1953'te CIA soruşturmanın terk edildiğini açıkladı ve teşkilatın vakaları gizlice incelemesine olanak tanıdı.



CIA ise, kamuoyunun proje hakkında farkındalığını kontrol etmek için, potansiyel muhbirleri 10 yıla kadar hapis ve 10 bin dolar para cezasıyla tehdit etti.