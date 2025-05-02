CIA, Çinli ajan arıyor: "Savaşın" videolu hali

ABD İstihbarat Ajansı CIA, Çinli yetkilileri ABD için casusluk yapmaya ikna etmeyi amaçlayan iki yeni video yayınladı.

CNN International'ın haberine göre Çince altyazılarla Mandarin dilinde çekilen şık yapım klipler, ABD casusluk teşkilatının, birbirini izleyen yönetimler tarafından Amerika'nın en büyük stratejik rakibi ve askeri tehdidi olarak görülen Çin'e yönelik istihbarat toplama faaliyetlerini artırmaya yönelik son çabası.

MİNİ FİLM TARZINDA

CIA'in sosyal medya hesaplarında yayınlanan son videolar geçen yılki prodüksiyondan çok daha şık. Her biri 2 dakikadan uzun olan bu videolar, olay örgüsü, anlatım ve gerilim dolu fon müziğiyle tamamlanan mini film tarzında.

Videolardan biri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yolsuzluk ve sadakatsizliğe karşı baskısı tarafından yakalanma korkusuyla yaşayan üst düzey Komünist Parti yetkililerine hitap etmeyi amaçlıyor.

Kampanya, devlet kurumlarını, orduyu ve devlete ait şirketleri sarsarak milyonlarca üst düzey yetkiliyi ve düşük rütbeli kadroyu aynı şekilde cezalandırdı.

"BENİM KADERİM DE ONLARINKİ KADAR TEHLİKELİ"

Videodaki anlatıcı, Çinli bir yetkili ve karısı, Çinli hükümet ajanlarının peşinde olduğu lüks bir akşam yemeğine girerken şunları söylüyor: "Parti içinde yükseldikçe, üstümdekilerin yıpranmış ayakkabılar gibi birbiri ardına atılmasını izliyorum. Ama şimdi anlıyorum ki benim kaderim de en az onlarınki kadar tehlikeli.”

Videonun devamında, “Birinin hiçbir iz bırakmadan aniden ortadan kaybolması çok yaygın bir durum. En çok korktuğum şey ailemin kaderinin benimkine bağlı olması. Bir kaçış rotası hazırlamalıyım” diyor ve kamera yemek masasındaki iki boş koltuğa geçiyor.

Diğer video ise Çin'deki gençler arasındaki hayal kırıklığı duygusuna değiniyor. Ekonomi yavaşladıkça, bazıları ne kadar çok ve uzun süre çalışırlarsa çalışsınlar, ayrıcalıklı, varlıklı ve güçlülerin hayatlarının ulaşılamaz olduğunu fark etmeye başladı.

GENÇ MEMURUN HAYATI

Film, özel dikim takım elbiseler ve pahalı saatlerle lüks bir hayat süren patronuyla ilgilenen genç bir devlet memurunun kariyeri ve hayatıyla ilgili hayal kırıklığına uğramasını konu alıyor.

Yorucu siyasi özeleştiri seanslarına katılıyor, yetersiz paketli öğle yemekleri yiyor, hükümet raporları üzerinde çalışmak için geç saatlere kadar kalıyor ve ailesiyle birlikte yaşadığı küçük daireye dönüyor.

Genç memur, “Küçük yaşlardan itibaren parti bize, liderlerimizin çizdiği yolu özenle takip ettiğimiz sürece parlak bir geleceğe sahip olacağımızı öğretti. Herkes tarafından paylaşılması gereken gökyüzünün tadını şimdi sadece birkaç kişi çıkarıyor ve bana kendi yolumu çizmekten başka seçenek bırakmıyor. Dümdüz yatmayı reddettim” diyor.

CIA'NIN İNTERNET SİTESİYLE İLETİŞİME GEÇİYORLAR

Her iki video da oyuncuların, CIA'in internet sitesi üzerinden iletişime geçtikleri sahnelerle sona eriyor: Üst düzey parti yetkilisi, gelecekte kendisi için ne olursa olsun, ailesinin hala iyi bir hayat sürebileceği için rahatlamış durumda; genç hükümet çalışanı ise kendi hayalini inşa etmek için ilk adımı atmanın heyecanını yaşıyor.

