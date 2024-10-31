CIA Direktörü Burns, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Mısır'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Kahire'de CIA Direktörü William Burns'ü kabul etti. Görüşme sırasında Sisi ve Burns, Gazze'deki gerginliği azaltma çabaları, Lübnan'daki durum ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.



Toplantıya Mısır Genel İstihbarat Servisi (GIS) Başkanı Hasan Reşad da katıldı.

ESİR TAKASI VE İNSANİ YARDIM



Sisi ve Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası için müzakerelerin ilerletilmesi yollarını görüştü. Ayrıca, bölgede kötüleşen insani durum karşısında insani yardıma acil ve tam erişimin sağlanması hususu ele alındı.



Mısır lideri Sisi, Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, ülkenin istikrarını ve halkının güvenliğini sağlamak için acil ateşkesin gerekli olduğunu vurguladı.



Sisi ayrıca bölge genelinde gerginliğin tırmanmaya devam etme tehlikesinin bulunduğunu ve bunun bölge halkları için ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

ABD DANIŞMANLARI DA ORTADOĞU YOLUNDA

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu danışmanları Amos Hochstein ve Brett McGurk'ün de bugün İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması için görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e gitmesi bekleniyor.