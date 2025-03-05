CIA Direktörü Ratcliffe, Ukrayna'ya istihbaratın kesildiğini doğruladı

CIA Direktörü Ratcliffe, American Fox Business kanalında yaptığı açıklamada Oval Ofis'te yaşanan tartışmasının ardından bu kararın alındığını söyledi. Ratcliffe, "Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenski'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda soru işaretleri vardı ve 'duralım' dedi." ifadesini kullandı.



Zelenski'nin yeniden masaya dönmek için Trump'a gönderdiği ve "barış müzakereleri için masaya oturmaya ve ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğu" belirten mektubuna atıf yapan Ratcliffe, "Devlet Başkanı Zelenski'nin verdiği yanıtı gördünüz. Dolayısıyla askeri cephede ve istihbarat cephesinde, söz konusu duraklamanın ortadan kalkacağını düşünüyorum." diye konuştu.



İstihbarat paylaşımının durdurulması kararının yakında kalkacağına inandığını vurgulayan CIA Direktörü, Ukrayna ile omuz omuza vererek bu sorunun çözümünde beraber çalışacaklarına inandığını belirtti.



ABD medyasına yansıyan haberlerde, Trump ile Zelenskiy arasında geçen cuma günü Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından Washington'ın Kiev'le istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatları geçici olarak askıya aldığı bildirilmişti.



OLAYIN GEÇMİŞİ



ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Oval Ofis'te kameralar önünde tartışmıştı. Ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenski apar topar Beyaz Saray'dan ayrılmıştı. Nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanması iptal edilmişti.



ABD Başkanı Trump Zelenski'nin "Amerikan halkın saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenski ise yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.



Zelenski, ABD'den sonra Avrupa liderleriyle buluşmuş, Londra'da gelişmeler üzerine düzenlenen Ukrayna konulu zirveye katılmıştı, zirvede başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri Zelenski'ye desteklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ani bir kararla Ukrayna'ya silah yardımını durdurmuş, daha sonra Kongre'de konuşan ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu açıklamıştı.