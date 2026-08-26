CIA Direktörü'nden sürpriz Moskova ziyareti

ABD medyasına konuşan ve ziyarete ilişkin bilgi sahibi olan bir ABD'li yetkili, Ratcliffe'in gece saatlerinde Moskova'ya gittiğini doğruladı.

Yetkili, görüşmelerin içeriği ya da ele alınan konular hakkında bilgi vermedi. CIA de ziyarete ilişkin yorum yapmadı.

Ratcliffe'in Moskova ziyareti, Donald Trump döneminde CIA Direktörü olarak Rusya 'ya gerçekleştirdiği ilk bilinen ziyaret oldu.

Ziyaret, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin çıkmaza girdiği bir dönemde gerçekleşti.

ABD'DEN UKRAYNA'YA "SALDIRILARI DURDURUN" TALEBİ

Ziyaret öncesinde Washington'ın Ukrayna'dan Moskova ve Rusya'nın kuzeyindeki diğer kentlere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarını geçici olarak durdurmasını istediği belirtildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa göre ABD'nin talebi, pazartesiden çarşambaya kadar olan dönemi kapsadı.

Ukraynalı yetkililere, üst düzey bir ABD'li yetkilinin Rusya'ya seyahat edeceği bilgisi verildi.

ABD ASKERİ UÇAĞI MOSKOVA'YA İNDİ

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre ABD'ye ait Boeing C-17 Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, salı sabahı erken saatlerde Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na indi.

Uçağın ilk olarak Maryland'deki Joint Base Andrews'tan havalandığı, ardından Letonya'nın başkenti Riga üzerinden Moskova'ya geçtiği görüldü.

Letonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, uçuşun ülke hava sahasında "uygun şekilde koordine edildiğini ve gerekli izinlerin alındığını" söyledi.

Sözcü, uçağın Letonya Silahlı Kuvvetleri tarafından işletilmediğini belirterek uçuş hakkında daha fazla bilgi veremeyeceklerini ifade etti.

İRAN HAMLESİNİN ARDINDAN GELDİ

Ratcliffe'in Moskova ziyareti, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'ı ekonomik açıdan dünyadan izole etmeyi amaçlayan "Ekonomik Sürgün" adlı yeni stratejiyi açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Washington'ın yeni stratejisi kapsamında, Tahran'la ticari ilişkilerini sürdüren ülke ve kuruluşların yaptırımlarla karşı karşıya kalması hedefleniyor.

Rusya ise İran'ın önemli stratejik ve ticari ortakları arasında bulunuyor.

Ziyaretin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı veya İran'ın yer alıp almadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.