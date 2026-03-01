CIA, Hamaney'in yerini aylardır takip ederek belirlemiş

ABD ve İsrail aylardır olacak mı olmayacak mı tartışmalarına konu olan İran operasyonunu başlattı. Operayonun ilk gününde İran yönetim kademesindeki üst düzey isimlerin bir kısmının ölümü dikkat çekerken ölen isimler arasında İran Dini Lideri Ali Hamaney'in de olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Amerikan basını Hamaney'in ölümünde CIA'in uzun zamandır süren takip çalışmasının etkili olduğunu savundu. Buna göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Hamaney’in olası lokasyonlarını, günlük hareket düzenlerini takip ediyordu. Hamaney'in rutinini yakından inceleyen CIA'nın bunu ABD Başkanı Trump ve İsrail ile paylaşmasının ardından operasyonun düğmesine basıldı.

37 yıldır İran’ın en üst düzey yöneticisi olan Hamaney’i hedef alan bu saldırı, Trump tarafından "İran rejiminden gelen yakın tehditleri ortadan kaldırmak" amacıyla atılmış stratejik bir adım olarak nitelendirildi.

Saldırının ardından Trump, Beyaz Saray’a dönerek ulusa sesleniş konuşması yapmak yerine Florida’daki Mar-a-Lago mülkünde kalmayı tercih ederek Truth üzerinden yaptığı paylaşımlarda İran rejimini "korkunç insanlar" olarak nitelendirdi. Trump'ın Oval Ofis'ten harekat hakkında bilgilendirme yapmaması da eleştirildi.