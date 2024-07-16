CIA: "Hamas lideri Sinvar büyük baskı altında"

CIA Direktörü Bill Burns, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın son iki haftadır artan bir ateşkes baskısıyla karşı karşıya olduğunu öne sürdü. ABD istihbarat yetkilileri, Sinvar'ın, doğum yeri olan Gazze'deki Han Yunus'un altındaki tünellerde saklandığını düşünüyor.

CIA: "Hamas lideri Sinvar büyük baskı altında"

CIA, Hamas'ın 'deki lideri Yahya Sinvar'ın savaşı sonlandırması için örgüt içinden baskı gördüğünü iddia etti.

CIA Direktörü Bill Burns, kapalı kapılar ardında düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar'a kendi askeri komutanları tarafından ateşkes anlaşmasını kabul etmesi ve ile savaşı sona erdirmesi yönünde artan bir baskı uygulandığını söyledi.

CIA'in iddiasına göre Sinvar, "kendi ölümü önemsemese bile Gazze'deki acıların büyüklüğünden sorumlu tutulmanın baskısıyla" karşı karşıya.

Sinvar'ın savaşın uzadığını düşünen bazı üst düzey Hamas komutanlarından özellikle son iki haftadır baskı gördüğü öne sürüldü.

ABD istihbarat yetkilileri, Sinvar'ın, doğum yeri olan Gazze'deki Han Yunus'un altındaki tünellerde saklandığını ve Hamas'ın bir anlaşmayı kabul edip etmeme konusundaki temel karar vericisi olduğunu düşünüyor.

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