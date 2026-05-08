CIA: İran ablukaya en az 3-4 ay dayanabilir

İran -ABD Savaşı'nda dolaylı müzakereler ve geçici ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı 'nda sular tekrar ısındı. Karşılıklı hamleler ve misillemelerin ardından ateşkesin sürdüğü açıklandı.

Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken CIA, Donald Trump yönetimine "İran'ın dayanma süresine" ilişkin analizini sundu. Analize dair ayrıntılar, Washington Post gazetesinin haberinde yer aldı. Haberde yer alan bilgilere göre analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz daha da derinleşmeden bu ablukaya 3-4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Tahran'ın ABD ve İsrail bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine de yer verildi.

Haberde ayrıca İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 75'ini ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini hala elinde bulundurduğu öne sürüldü. Ayrıca İran'ın yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı iddia edildi.